Помощник МВД ЛНР рассказал о причине взрыва в мариупольском драматическом театре

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что взрыв в драматическом театре Мариуполя был изнутри здания.

«Взрыв был изнутри этого театра... за два-три дня волонтёры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики. Ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от 3 до 4 кг взрывчатки», — цитирует его РИА Новости.

Киселёв предположил, что, «возможно, там были ещё боеприпасы, мины». По его словам, «это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, очень мощный».

Помощник министра уточнил, что в результате погибли 14 человек, в том числе три волонтёра и 11 украинских военных. Он сообщил, что, «когда они делали закладку взрывчатого вещества, когда они пытались привязать какие-то проводки, детонирующие устройства поставить, что-то пошло не так».

«Поэтому это и произошло», — сказал Киселёв.

В марте в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе.