Захарова: Лондон не озаботился предоставлением медпомощи британскому наёмнику Полу Ури

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания не обратилась за помощью в МККК для предоставления медицинских препаратов своему подданному Полу Ури — наёмнику, который впоследствии скончался в плену в ДНР.

«Пол Ури страдал целым рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. Однако Великобритания не озаботилась предоставлением для него медицинских препаратов по линии МККК», — сообщила Захарова.

Тем не менее, по её словам, всю необходимую медицинскую помощь гражданину Великобритании оказывали донецкие власти.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.