В ВГА Запорожской области заявили о желании Киева повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные намерены повторить сценарий «Азовстали» на двух заводах в Запорожье. Об этом сообщил ТАСС.
В ВГА Запорожской области заявили о желании Киева повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье
  • globallookpress.com
  • © V Ictor/XinHua

Рогов заявил, что об этом ему сообщили источники в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

По его данным, украинское командование хочет превратить в аналог мариупольской «Азовстали» два предприятия, принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову, — «Запорожсталь» и «Запорожкокс». 

«Он отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа «Азова» и прочим», — сказал Рогов.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

По данным Генпрокуратуры ДНР, на территории «Азовстали» обнаружили останки 172 украинских военных.

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