Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных

Короткая ссылка
На освобождённом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены останки уже 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.
Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных
  • AP

«Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Генпрокуратура ДНР также опубликовала персональные данные 52 военных ВСУ, останки которых были эксгумированы 20 мая в парке имени Петровского в Мариуполе.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

Корреспондент RT Роман Косарев пообщался с семьёй боевиков украинского националистического полка «Азов», сдавшихся в плен на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить