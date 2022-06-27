Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных

На освобождённом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены останки уже 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.

«Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Генпрокуратура ДНР также опубликовала персональные данные 52 военных ВСУ, останки которых были эксгумированы 20 мая в парке имени Петровского в Мариуполе.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

Корреспондент RT Роман Косарев пообщался с семьёй боевиков украинского националистического полка «Азов», сдавшихся в плен на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.