Корреспондент RT пообщался с семьёй азовцев, сдавшихся в плен на «Азовстали»

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Корреспондент RT Роман Косарев пообщался с семьёй боевиков украинского националистического полка «Азов», сдавшихся в плен на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. В частности, в плен сдались отец, мать и их 18-летний сын.

Глава семейства заявил, что решение сложить оружие было правильным, хоть и ударило по имиджу националистов «Азова». По словам мужчины, с ними в плену обращаются нормально, отношение «довольно-таки корректное».

«Я думал, что никто не выживет, что мы ляжем там все на заводе», — сказал он. 

Его супруга с позывным Валькирия рассказала, что пришла служить в «Азов» в 2018 году, чтобы «поддержать мужа».

Позднее в «Азов» вступил их сын, так как посчитал, что «в Мариуполе это самое лучшее подразделение было на тот момент». Он ответил на вопрос, как, по его мнению, к нему отнесутся мариупольцы из-за того, что он служил в «Азове».

«Не знаю, сейчас там все против нас», — сказал он.

Ранее жена командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными.

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