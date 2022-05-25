Жена офицера «Азова» Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными

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Жена командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными.
Жена офицера «Азова» Прокопенко назвала условия его содержания в плену удовлетворительными
  • AP

Как пишет британская газета The Guardian, Прокопенко смог кратко переговорить по телефону со своей женой Екатериной.

«Он сказал, что с ним всё в порядке, и спросил, как я», — рассказала Екатерина Прокопенко.

Она добавила, что «слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные».

Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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