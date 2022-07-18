Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка
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«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — приводит сообщение РИА Новости.
17 июля украинский президент отстранил от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
Он объяснил это тем, что в СБУ и прокуратуре обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.