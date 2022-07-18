На Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер

Во время шторма на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области затонул пассажирский катер, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

«В результате сильного ветра, достигавшего 20 м/с, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер. На борту находилось 24 человека — 21 пассажир и три члена команды», — приводит заявление РИА Новости.

Всех находящихся на катере спасли отдыхающие — они добрались до места происшествия на своих плавсредствах и доставили всех тонувших до берега. Состояние спасённых удовлетворительное.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России ранее заявило о затоплении прогулочного теплохода в Татарстане.