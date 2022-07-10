В Татарстане затонул прогулочный теплоход

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России заявило, что в Татарстане затонул прогулочный теплоход.
В Татарстане затонул прогулочный теплоход
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Татарстане следователи выясняют причины происшествия на реке. Предварительно, днём 10 июля на реке Волга вблизи Аракчина затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками», — отмечается в заявлении.

Центральное МСУТ СК России проводит проверку, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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