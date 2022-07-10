В Татарстане затонул прогулочный теплоход
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«В Татарстане следователи выясняют причины происшествия на реке. Предварительно, днём 10 июля на реке Волга вблизи Аракчина затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками», — отмечается в заявлении.
Центральное МСУТ СК России проводит проверку, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.