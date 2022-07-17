В ВГА Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
- Legion-Media
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, потеря контроля ВСУ над Славянском является неминуемой.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои подразделения из Северска.