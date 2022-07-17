В ВГА Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что США и Британия поставили украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум не сдавать город Славянск, иначе будет прекращено военное финансирование.
В ВГА Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
  • Legion-Media

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, потеря контроля ВСУ над Славянском является неминуемой.

Ранее в ЛНР заявили, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои подразделения из Северска.

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