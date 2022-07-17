Сенатор Клишас: необходима демилитаризация всей Украины после угроз атаковать Крым

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым, исходящие от Киева, подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей территории Украины.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.

Украинский лидер Владимир Зеленский до этого заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.