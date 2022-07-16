Балицкий: Запорожская область экспортирует партию зерна морским путём

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Запорожская область экспортирует большую партию зерна морским путём. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий: Запорожская область экспортирует партию зерна морским путём
  • РИА Новости

«Около 100 тыс. тонн зерна будет экспортировано морским торговым портом Бердянска. Четыре крупных корабля стоят на рейде, готовы к загрузке», — отметил он в своём Telegram.

Также вывоз производится по железной дороге, более 100 вагонов уже отправлено, заключён контракт на 150 тыс. тонн зернового трейдера, добавил Балицкий.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.

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