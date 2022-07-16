Балицкий: Запорожская область экспортирует партию зерна морским путём

Запорожская область экспортирует большую партию зерна морским путём. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около 100 тыс. тонн зерна будет экспортировано морским торговым портом Бердянска. Четыре крупных корабля стоят на рейде, готовы к загрузке», — отметил он в своём Telegram.

Также вывоз производится по железной дороге, более 100 вагонов уже отправлено, заключён контракт на 150 тыс. тонн зернового трейдера, добавил Балицкий.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.