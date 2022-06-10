В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку в обход санкций

Зерно из Запорожской области продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка ещё с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но тем не менее наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил, что с 10 июня начнётся экспорт зерна из республики в Россию по железной дороге.