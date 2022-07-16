РИА Новости сообщило о современной технике ВС России у линии фронта в Донбассе

Российские Вооружённые силы стягивают современную технику к линии фронта в зоне спецоперации в Донбассе, сообщает РИА Новости. Как пишет агентство, журналисты, в частности, встретили БМПТ «Терминатор», который передвигался в сторону передовой.

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