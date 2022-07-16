РИА Новости сообщило о современной технике ВС России у линии фронта в Донбассе

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Российские Вооружённые силы стягивают современную технику к линии фронта в зоне спецоперации в Донбассе, сообщает РИА Новости. Как пишет агентство, журналисты, в частности, встретили БМПТ «Терминатор», который передвигался в сторону передовой.
РИА Новости сообщило о современной технике ВС России у линии фронта в Донбассе
  • РИА Новости

«Российские войска стягивают всё большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе», — пишет агентство.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине.

Он поручил нарастить интенсивность действий для исключения ударов ВСУ по мирным жителям.

В начале июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

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