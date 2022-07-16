РИА Новости сообщило о современной технике ВС России у линии фронта в Донбассе
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«Российские войска стягивают всё большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе», — пишет агентство.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине.
Он поручил нарастить интенсивность действий для исключения ударов ВСУ по мирным жителям.
В начале июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.