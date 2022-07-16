МО России: жителей Одессы проверяют на наличие родственников в России и лояльность Киеву
«По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся в России родственниках», — сказал он.
По словам Мизинцева, сотрудников украинских спецслужб и военных интересует характер общения одесситов с их родственниками из России, а также наличие знакомых и соседей, которые недовольны действиями политического руководства Украины.
«Всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении», — добавил российский генерал.
Ранее в Минобороны России сообщили о готовящейся в Одессе провокации Киева.
По словам Мизинцева, СБУ также планировала отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.