МО России: жителей Одессы проверяют на наличие родственников в России и лояльность Киеву

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Украинские военные допрашивают жителей Одессы, выясняя, есть ли у них родственники в России и насколько они лояльны Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся в России родственниках», — сказал он.

По словам Мизинцева, сотрудников украинских спецслужб и военных интересует характер общения одесситов с их родственниками из России, а также наличие знакомых и соседей, которые недовольны действиями политического руководства Украины.

«Всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении», — добавил российский генерал.

Ранее в Минобороны России сообщили о готовящейся в Одессе провокации Киева.

По словам Мизинцева, СБУ также планировала отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.

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