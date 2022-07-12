Минобороны: СБУ намерена снять постановочные видео о поимке якобы российских диверсантов

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.

«По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп», — сказал он.

По его словам, в роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны.

«Заранее предупреждаем, что эти сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее в Минобороны России сообщили о готовящейся в Одессе провокации Киева.