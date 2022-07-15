Минобороны Украины сообщило о поступлении первых РСЗО M270 от Великобритании

Украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии первой партии переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 на Украину.

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя», — написал он в Twitter.

Резников также поблагодарил западных партнёров за поставку вооружения Киеву.

Ранее канцелярия действующего британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что чем дольше Лондон будет поставлять Киеву вооружение, тем больше страданий это принесёт Украине.

Посол отметил, что вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.