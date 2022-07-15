Минобороны Украины сообщило о поступлении первых РСЗО M270 от Великобритании

Короткая ссылка
Украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии первой партии переданных Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 на Украину.
Минобороны Украины сообщило о поступлении первых РСЗО M270 от Великобритании
  • Gettyimages.ru

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя», — написал он в Twitter.

Резников также поблагодарил западных партнёров за поставку вооружения Киеву.

Ранее канцелярия действующего британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что чем дольше Лондон будет поставлять Киеву вооружение, тем больше страданий это принесёт Украине.

Посол отметил, что вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить