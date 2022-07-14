Посол Келин: поставляемое Лондоном оружие Киеву будет приносить страдания Украине

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что чем дольше Лондон будет поставлять Киеву вооружение, тем больше страданий это принесёт Украине.
Посол Келин: поставляемое Лондоном оружие Киеву будет приносить страдания Украине
  • © МИД РФ

Посол заявил, что вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.

«Великобритания пытается поставлять оружие Украине, но чем дольше она будет поставлять оружие Украине, тем больше будет страданий Украины», — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.

Ранее канцелярия действующего британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Вашингтоном Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.

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