Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что чем дольше Лондон будет поставлять Киеву вооружение, тем больше страданий это принесёт Украине.

Посол заявил, что вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.

«Великобритания пытается поставлять оружие Украине, но чем дольше она будет поставлять оружие Украине, тем больше будет страданий Украины», — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.

Ранее канцелярия действующего британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Вашингтоном Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.