Посол Келин: поставляемое Лондоном оружие Киеву будет приносить страдания Украине
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Посол заявил, что вооружение, поставляемое Киеву Британией, используется для обстрелов мирного населения Донбасса, а также ряда территорий на Украине.
«Великобритания пытается поставлять оружие Украине, но чем дольше она будет поставлять оружие Украине, тем больше будет страданий Украины», — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.
Ранее канцелярия действующего британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Вашингтоном Киеву, продлевает конфликт и приводит к гибели людей.