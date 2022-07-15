Трасс считает Россию ответственной за смерть британского наёмника в ДНР
- AP
«Россия должна понести полную ответственность за это», — приводятся её слова в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.
Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.