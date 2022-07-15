В МИД ДНР заявили, что Лондон не обращался к республике по поводу скончавшегося наёмника
- РИА Новости
«Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наёмника или каких-либо иных наёмников Великобритании, их не было и их нет», — цитирует её РИА Новости.
Никонорова подчеркнула, что ДНР является отдельной страной, и Британии следует обращаться непосредственно к республике, а не к России.
«Британский Форин-офис продолжает играть в свою никому не понятную игру, продолжая свою основную линию, основную стратегию — втягивание России», — заявила она.
Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.
МИД Британии запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР.