В МИД ДНР заявили, что Лондон не обращался к республике по поводу скончавшегося наёмника

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республике Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Лондон официально не обращался к ДНР по поводу скончавшегося наёмника Пола Ури.

«Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наёмника или каких-либо иных наёмников Великобритании, их не было и их нет», — цитирует её РИА Новости.

Никонорова подчеркнула, что ДНР является отдельной страной, и Британии следует обращаться непосредственно к республике, а не к России.

«Британский Форин-офис продолжает играть в свою никому не понятную игру, продолжая свою основную линию, основную стратегию — втягивание России», — заявила она.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

МИД Британии запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР.