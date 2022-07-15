МИД Британии запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР

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Лондон обратился к Москве за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти задержанного в Донецкой Народной Республике подданного Великобритании Пола Ури.
МИД Британии запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР
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«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», — цитирует ТАСС сообщение британского МИД.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

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