МИД Британии запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР

Лондон обратился к Москве за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти задержанного в Донецкой Народной Республике подданного Великобритании Пола Ури.

«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», — цитирует ТАСС сообщение британского МИД.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.