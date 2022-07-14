Минобороны Украины назвало данные о потерях ВСУ государственной тайной
- AP
«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения», — заявила она телеканалу ТСН.
Она объяснила, что данное решение обусловлено военной целесообразностью, а также нежеланием предоставлять данные России о потерях ВСУ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.
Кроме того, участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.