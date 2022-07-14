Минобороны Украины назвало данные о потерях ВСУ государственной тайной

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях Вооружённых сил Украины не разглашается, поскольку является государственной тайной.
Минобороны Украины назвало данные о потерях ВСУ государственной тайной
  • AP

«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения», — заявила она телеканалу ТСН.

Она объяснила, что данное решение обусловлено военной целесообразностью, а также нежеланием предоставлять данные России о потерях ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.

Кроме того, участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.

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