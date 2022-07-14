Дипломат Жданова: с иностранными наёмниками на Украине церемониться не будут
- РИА Новости
Об этом дипломат заявила на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Текст её заявления опубликован на сайте российского МИД.
Она отметила, что Министерство обороны отслеживает и пофамильно фиксирует всех наёмников, которые прибывают на Украину для участия в боевых действиях.
«Неоднократно предупреждали, что мы с ними церемониться не будем», — сказала Жданова.
Также она заявила, что западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу.