Дипломат Жданова: с иностранными наёмниками на Украине церемониться не будут

Российские военные в ходе спецоперации на Украине не будут церемониться с иностранными наёмниками. Об этом заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Об этом дипломат заявила на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Текст её заявления опубликован на сайте российского МИД.

Она отметила, что Министерство обороны отслеживает и пофамильно фиксирует всех наёмников, которые прибывают на Украину для участия в боевых действиях.

«Неоднократно предупреждали, что мы с ними церемониться не будем», — сказала Жданова.

Также она заявила, что западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы не позволить Киеву перейти к мирному процессу.