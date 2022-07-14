МО: армия России уничтожила взвод гаубиц М777 в Харьковской области
- Legion-Media
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М777 производства США на огневых позициях в населённом пункте Первомайский Харьковской области», — рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков.
- МО: армия России уничтожила взвод гаубиц М777 в Харьковской области
Также армия России уничтожила ракетами «Калибр» укрытые в ангарах украинские боевые машины РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ.