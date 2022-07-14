ВС России уничтожили ракетами «Калибр» укрытые в ангарах украинские боевые машины РСЗО
- РИА Новости
«Днём 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — заявил представитель министерства Игорь Конашенков.
- ВС России уничтожили ракетами «Калибр» укрытые в ангарах украинские боевые машины РСЗО
11 июля Минобороны России сообщило, что российская армия нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также для самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.