Российские военные доставили более 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область

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Российские военные доставили в Харьковскую область более 100 т гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны.
Российские военные доставили более 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область
  • РИА Новости

Об этом информирует ОТР.

Как отмечается, в первую очередь гуманитарная помощь поступает в больницы. По словам местного медперсонала, власти Украины не обеспечивали даже половины необходимой им нормы медикаментов и продуктов.

Гуманитарные конвои приходят еженедельно. Помощь завозят в освобождённые города и сёла.

Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы и 12 медработников.

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