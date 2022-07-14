Российские военные доставили более 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область
- РИА Новости
Об этом информирует ОТР.
Как отмечается, в первую очередь гуманитарная помощь поступает в больницы. По словам местного медперсонала, власти Украины не обеспечивали даже половины необходимой им нормы медикаментов и продуктов.
Гуманитарные конвои приходят еженедельно. Помощь завозят в освобождённые города и сёла.
Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы и 12 медработников.