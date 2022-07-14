Выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Аттестаты и золотые медали вручал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Аттестаты получили восемь школьников. Во время торжественной церемонии представили учебники, по которым будут учиться школьники Херсонской области, а также книги для школьных библиотек.
В ближайшее время выпускники отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму.
Ранее телеканал «360» сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении школ в Донбассе.