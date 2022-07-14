Выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца

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Выпускники херсонской школы № 48 первыми в Херсонской области получили аттестаты об общем образовании российского образца.
Выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Аттестаты и золотые медали вручал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Аттестаты получили восемь школьников. Во время торжественной церемонии представили учебники, по которым будут учиться школьники Херсонской области, а также книги для школьных библиотек.

В ближайшее время выпускники отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму.

Ранее телеканал «360» сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении школ в Донбассе.

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