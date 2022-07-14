Более 300 жителей Новой Каховки за сутки обратились за помощью в восстановлении жилья
- Legion-Media
«Предыдущие удары были очень серьёзными. За последние сутки у нас более 300 человек обратились за помощью в восстановлении пострадавшего жилья, некоторые дома частные полностью уничтожены», — цитирует его ТАСС.
Леонтьев уточнил, что оценить ущерб, нанесённый многоэтажным зданиям, ещё предстоит — есть вероятность того, что их придётся сносить и отстраивать заново.
По его словам, последними обстрелами украинские войска уничтожили половину Новой Каховки.
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении.
13 июля администрация региона заявила, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.