Более 300 жителей Новой Каховки за сутки обратились за помощью в восстановлении жилья

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Свыше 300 жителей Новой Каховки за минувшие сутки обратились к властям за помощью в восстановлении пострадавшего от обстрелов ВСУ жилья, заявил глава администрации города Владимир Леонтьев в эфире «России 24».
Более 300 жителей Новой Каховки за сутки обратились за помощью в восстановлении жилья
  • Legion-Media

«Предыдущие удары были очень серьёзными. За последние сутки у нас более 300 человек обратились за помощью в восстановлении пострадавшего жилья, некоторые дома частные полностью уничтожены», — цитирует его ТАСС.

Леонтьев уточнил, что оценить ущерб, нанесённый многоэтажным зданиям, ещё предстоит — есть вероятность того, что их придётся сносить и отстраивать заново.

По его словам, последними обстрелами украинские войска уничтожили половину Новой Каховки.

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении.

13 июля администрация региона заявила, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.

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