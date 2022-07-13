Херсонская область попросила у России помощь в восстановлении Новой Каховки

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении пострадавшей от обстрелов со стороны Украины Новой Каховки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы администрации области Екатерину Губареву.

По её словам, создана рабочая группа по восстановлению города, а также направлена техника и волонтёры.

«Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион», — рассказала Губарева.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.