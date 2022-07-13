Херсонская область попросила у России помощь в восстановлении Новой Каховки

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Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении пострадавшей от обстрелов со стороны Украины Новой Каховки.
Херсонская область попросила у России помощь в восстановлении Новой Каховки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы администрации области Екатерину Губареву.

По её словам, создана рабочая группа по восстановлению города, а также направлена техника и волонтёры.

«Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион», — рассказала Губарева.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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