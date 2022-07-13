Херсонская область попросила у России помощь в восстановлении Новой Каховки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы администрации области Екатерину Губареву.
По её словам, создана рабочая группа по восстановлению города, а также направлена техника и волонтёры.
«Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион», — рассказала Губарева.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.