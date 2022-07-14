ВГА: ВСУ уничтожили половину Новой Каховки последними обстрелами
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«Мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилётов», — цитирует его ТАСС.
Ранее 182 жителя Новой Каховки подали в общественные приёмные местных властей заявления о повреждениях жилья в результате удара ВСУ, нанесённого с помощью американского вооружения.
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении.
13 июля администрация региона заявила, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.