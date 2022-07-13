В херсонской Новой Каховке 182 жителя заявили о повреждениях жилья после удара ВСУ

В Новой Каховке Херсонской области 182 жителя подали в общественные приёмные местных властей заявления о повреждениях жилья в результате удара ВСУ, нанесённого с помощью американского вооружения.

Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Роман Пашкевич.

«На сегодняшний день только через общественные приёмные к нам обратились 182 жителя Новой Каховки, у которых в различной степени повреждения квартир, домов, жилья. Каждому максимально оказываем помощь, которая на сегодняшний день возможна», — передаёт слова Пашкевича ТАСС.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении пострадавшей от обстрелов со стороны Украины Новой Каховки.