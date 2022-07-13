В херсонской Новой Каховке 182 жителя заявили о повреждениях жилья после удара ВСУ
- Legion-Media
Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Роман Пашкевич.
«На сегодняшний день только через общественные приёмные к нам обратились 182 жителя Новой Каховки, у которых в различной степени повреждения квартир, домов, жилья. Каждому максимально оказываем помощь, которая на сегодняшний день возможна», — передаёт слова Пашкевича ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении пострадавшей от обстрелов со стороны Украины Новой Каховки.