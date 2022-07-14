Командир украинского нацбата рассказал, что его сослуживец убил пленного

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Пленный командир украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал РИА Новости, что один из боевиков вооружённого формирования убил пленного, к которому остальные «относились нормально».
Командир украинского нацбата рассказал, что его сослуживец убил пленного
  • AP

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — сказал Кравцов.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников группы «Медведи SS».

Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.

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