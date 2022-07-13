Глава МИД Украины Кулеба: Киев в двух шагах от достижения соглашения с Россией по зерну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El País заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории.

Он заявил о готовности Киева экспортировать украинское зерно на международный рынок.

«Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что стороны находятся «на завершающей стадии» по данному вопросу. Также он утверждает, что «сейчас всё зависит от России».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация отмечает положительные заявления, высказанные в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту зерна.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывозу зерна с украинской территории мешает сам Киев.

Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.