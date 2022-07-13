В результате обстрелов Новой Каховки повреждены 65 домов и три завода

В результате обстрелов Новой Каховки со стороны Украины повреждены 65 домов, три завода и 250 магазинов, а также склады, образовательные и медицинские учреждения.

Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Погибшими официально признаны два человека, пропавшими без вести — семь, ранены 90. Повреждены магазины — 248, жилой фонд — 65, склады — 15, учебные заведения — четыре, заводы — три, медучреждения — два», — приводит сообщение ТАСС.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире Первого канала заявил, что более 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ.

Около 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.