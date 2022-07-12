Задержан исполнитель покушения на главу департамента образования Мелитополя

В Запорожской области задержали украинского диверсанта, исполнителя покушения на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, которое произошло 17 июня.

Об этом в своём Telegram-канале заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», — проинформировал он.

По словам Рогова, задержанный сотрудничает со следователями и даёт признательные показания касательно его сообщников.

Он рассказал, что подозреваемый действовал по указанию Службы безопасности Украины. По словам задержанного, бывший мэр Мелитополя Иван Фёдоров принимал непосредственное участие в подготовке терактов.

Кроме того, следствие получило данные о причастности местного жителя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России. В результате этого нападения пострадали мирные жители Мелитополя. Мужчину объявили в розыск.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал. Совершивший попытку покушения был ликвидирован после того, как оказал сопротивление во время задержания.

7 июля в Херсонской области сообщили, что власти задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.