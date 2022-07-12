Задержан исполнитель покушения на главу департамента образования Мелитополя
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», — проинформировал он.
По словам Рогова, задержанный сотрудничает со следователями и даёт признательные показания касательно его сообщников.
Он рассказал, что подозреваемый действовал по указанию Службы безопасности Украины. По словам задержанного, бывший мэр Мелитополя Иван Фёдоров принимал непосредственное участие в подготовке терактов.
Кроме того, следствие получило данные о причастности местного жителя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России. В результате этого нападения пострадали мирные жители Мелитополя. Мужчину объявили в розыск.
Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал. Совершивший попытку покушения был ликвидирован после того, как оказал сопротивление во время задержания.
7 июля в Херсонской области сообщили, что власти задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.