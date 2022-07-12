Власти заявили о работах по разминированию в Новой Каховке после обстрела ВСУ

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Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил в эфире Первого канала, что в настоящий момент в Новой Каховке идёт разминирование после обстрела ВСУ.
Власти заявили о работах по разминированию в Новой Каховке после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Комментируя процесс разминирования, он подчеркнул, что не все боеприпасы ВСУ разорвались и опасные предметы остаются на территории города.

«В городе в основном работы по разминированию окончены, но на территории продуктового рынка сейчас проходят работы по разминированию», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева заявила, что ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Согласно последним данным, почти 190 человек обратились за помощью после удара по Новой Каховке.

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