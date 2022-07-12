В Запорожской области причастных к терактам намерены выселять и депортировать из региона

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что причастных к терактам будут выселять и депортировать из региона.
В Запорожской области причастных к терактам намерены выселять и депортировать из региона
  • РИА Новости

По его словам, соответствующий указ уже разрабатывается. Депортации будут подвергаться люди, причастные к совершению терактов, и те, кто знал, но умолчал об их подготовке.

«Мы предусматриваем в указе: если мы знаем, что люди, совершившие террористический акт, жили в нашей Запорожской области, мы будем выселять их «за ленточку», за блокпост. Паспорт в руки — и пожалуйста, туда, в Луцк, в Америку, куда хотите, где ваши начальники живут», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Запорожье заявили о переходе украинских спецслужб от обстрелов к террору граждан.

12 июня замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённых в Мелитополе и Бердянске терактов является запугивание мирных жителей.

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