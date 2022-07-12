Число пострадавших от ракетного удара по Новой Каховке возросло до 80

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Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате удара по Новой Каховке Херсонской области пять человек погибли, семь числятся пропавшими, число пострадавших возросло до 80.
Число пострадавших от ракетного удара по Новой Каховке возросло до 80
  • РИА Новости

«Пострадавших — около 80, есть информация о пяти погибших, семеро пока считаются пропавшими, их ищут под завалами», — заявил РИА Новости Стремоусов.

Ранее стало известно, что семьи погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке получат материальную помощь в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей. 

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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