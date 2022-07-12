Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» взять в плен украинские войска

Участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что окружение большой группировки украинских войск под Мариуполем и последующая сдача в плен стали возможными в связи с жёстким указанием Киева не сдавать город.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать», — отметил хакер.

По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского приказали ни в коем случае не сдавать Мариуполь.

Хакер подчеркнул, что военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно с военной точки зрения.

«Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска всё-таки военные смогли убедить своих руководителей — и политических — и выйти», — заключил он.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками.

Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.