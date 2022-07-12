Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» взять в плен украинские войска

Короткая ссылка
Участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что окружение большой группировки украинских войск под Мариуполем и последующая сдача в плен стали возможными в связи с жёстким указанием Киева не сдавать город.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать», — отметил хакер.

По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского приказали ни в коем случае не сдавать Мариуполь.

Хакер подчеркнул, что военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно с военной точки зрения.

«Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска всё-таки военные смогли убедить своих руководителей — и политических — и выйти», — заключил он.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками.

Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить