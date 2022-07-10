WP: семья пропавшего на Украине военного США обвинила Вашингтон в бездействии

Семья и друзья бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси, пропавшего на Украине, обвиняют Вашингтон в бездействии, пишет газета The Washington Post.

«Семья и друзья (Курпаси. — RT)... обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материале.

Супруга Курпаси заявила, что Вашингтон не вкладывает никакие «ресурсы» для того, чтобы найти пропавшего пехотинца.

По словам друзей Курпаси, в действиях властей наблюдается «недостаток оперативности».

Отмечается, что президент США Джо Байден не вступал в контакты с семьёй пропавшего.

В материале издания приводится предоставленный группой военных документ, в котором говорится, что в день исчезновения Курпаси вместе с британским наёмником Эндрю Хиллом отправился на разведку. При этом позднее стало известно, что Хилла взяли в плен ВС России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что со стороны США поступал запрос о признании американских наёмников на Украине комбатантами.

29 июня находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник Александр Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину для участия в боевых действиях.