МО России: в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взводы РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ

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В ходе военной спецоперации российские силы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод РСЗО «Ураган» в районе Константиновки и взвод РСЗО «Град» в районе Дзержинска.
МО России: в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взводы РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
  • РИА Новости

«Также уничтожены два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики», — сообщило Министерство обороны России.

10 июля Минобороны проинформировало, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для РЗСО «Град».

Также армия нанесла удары по ангарам с укрытыми в них американскими гаубицами М777, из которых обстреливались жилые кварталы Донецка.

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