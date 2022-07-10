МО России: в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взводы РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
- РИА Новости
«Также уничтожены два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики», — сообщило Министерство обороны России.
10 июля Минобороны проинформировало, что в результате удара по позициям ВСУ в Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777 и около 700 снарядов для РЗСО «Град».
Также армия нанесла удары по ангарам с укрытыми в них американскими гаубицами М777, из которых обстреливались жилые кварталы Донецка.