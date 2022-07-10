В Северодонецке сообщили о критических повреждениях системы электроснабжения города

В ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения, заявил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов в эфире канала «Луганск 24».

«Энергосистема города пострадала, можно сказать, на 95%, её практически нет. Согласно нашему плану, ориентировочные сроки — от двух до трёх месяцев частичного обеспечения электроснабжением», — цитирует его ТАСС.

По оценкам Рыжилова, восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки не удастся.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что освобождённый завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению и не получил значительных повреждений во время обстрелов.