В Северодонецке сообщили о критических повреждениях системы электроснабжения города

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В ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения, заявил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов в эфире канала «Луганск 24».
В Северодонецке сообщили о критических повреждениях системы электроснабжения города
  • РИА Новости

«Энергосистема города пострадала, можно сказать, на 95%, её практически нет. Согласно нашему плану, ориентировочные сроки — от двух до трёх месяцев частичного обеспечения электроснабжением», — цитирует его ТАСС.

По оценкам Рыжилова, восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки не удастся.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что освобождённый завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению и не получил значительных повреждений во время обстрелов.

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