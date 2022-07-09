ТАСС: российский спецназ ликвидировал несколько польских наёмников в Харьковской области
«В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — рассказал собеседник агентства.
Офицер отметил, что на данном опорном пункте было оборудовано сводное подразделение из польских наёмников и украинских военных.
По его словам, поляков было от 30 до 50 человек.
Он также подчеркнул, что раненые польские наёмники были немедленно эвакуированы с опорного пункта с целью сокрытия их численности и вооружения. Украинские военные не были эвакуированы.
Ранее стало известно, что союзные силы ликвидировали под Северском в Донецкой Народной Республике колонну с грузинскими наёмниками.
Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что в рамках специальной военной операции на Украине российские войска за последние десять дней уничтожили 170 иностранных наёмников.