ТАСС: российский спецназ ликвидировал несколько польских наёмников в Харьковской области

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Российские спецназовцы ликвидировали не менее трёх польских наёмников около села Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

«В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — рассказал собеседник агентства.

Офицер отметил, что на данном опорном пункте было оборудовано сводное подразделение из польских наёмников и украинских военных.

По его словам, поляков было от 30 до 50 человек.

Он также подчеркнул, что раненые польские наёмники были немедленно эвакуированы с опорного пункта с целью сокрытия их численности и вооружения. Украинские военные не были эвакуированы.

Ранее стало известно, что союзные силы ликвидировали под Северском в Донецкой Народной Республике колонну с грузинскими наёмниками.

Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что в рамках специальной военной операции на Украине российские войска за последние десять дней уничтожили 170 иностранных наёмников

 

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