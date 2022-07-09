Власти Украины арестовали активы якобы связанных с Россией предприятий

Короткая ссылка
Национальная полиция Украины сообщила, что наложила арест на активы предприятий, якобы связанных с Россией.
Власти Украины арестовали активы якобы связанных с Россией предприятий
  • РИА Новости

«Наложен арест на 5,9 млрд гривен (около $198 млн. — RT) на корпоративные права ещё нескольких предприятий, связанных с Россией», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. 

По информации полиции, в Кировоградской области обнаружен ряд предприятий, от 25 до 98% уставного капитала которых принадлежит российским гражданам.

Отмечается, что предприятия были задействованы в сферах аренды недвижимости, выращивания зерновых, а также в  металлургической отрасли.

Уголовное производство идёт по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём».

Ранее Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество российских и белорусских предприятий стоимостью примерно $12 млн.

До этого Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить