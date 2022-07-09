Власти Украины арестовали активы якобы связанных с Россией предприятий
- РИА Новости
«Наложен арест на 5,9 млрд гривен (около $198 млн. — RT) на корпоративные права ещё нескольких предприятий, связанных с Россией», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации полиции, в Кировоградской области обнаружен ряд предприятий, от 25 до 98% уставного капитала которых принадлежит российским гражданам.
Отмечается, что предприятия были задействованы в сферах аренды недвижимости, выращивания зерновых, а также в металлургической отрасли.
Уголовное производство идёт по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём».
Ранее Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество российских и белорусских предприятий стоимостью примерно $12 млн.
До этого Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.