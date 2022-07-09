МО России: украинскую бригаду в Харькове из-за потерь доукомплектовывают заключёнными
- РИА Новости
«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее газета The Independent рассказала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».
В июне Минобороны России сообщило, что дезертирство в украинских войсках приобретает массовый характер.