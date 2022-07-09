МО России: украинскую бригаду в Харькове из-за потерь доукомплектовывают заключёнными

Бригаду территориальной обороны в Харькове из-за больших потерь и дезертирства доукомплектовывают заключёнными. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости