МО России: украинскую бригаду в Харькове из-за потерь доукомплектовывают заключёнными

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Бригаду территориальной обороны в Харькове из-за больших потерь и дезертирства доукомплектовывают заключёнными. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: украинскую бригаду в Харькове из-за потерь доукомплектовывают заключёнными
  • РИА Новости

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее газета The Independent рассказала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».

В июне Минобороны России сообщило, что дезертирство в украинских войсках приобретает массовый характер.

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