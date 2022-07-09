Российская армия впервые применила ружьё радиоэлектронной борьбы против БЛА на Украине

ВС России впервые применили новое ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против украинских малоразмерных беспилотников.

«В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применён новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — заявил ТАСС источник в силовых структурах.

Отмечается, что подобные средства борьбы эффективно противодействуют украинским беспилотникам, так как многие из этих дронов являются переделанными в бытовых условиях БЛА.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.

Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.

В Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов отмечали, что украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.