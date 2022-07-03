BI: Киев старается не использовать американские и турецкие БПЛА из-за их неэффективности
- AP
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.
Специалисты отмечают неэффективность дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро обнаруживают и ликвидируют.
В материале также говорится о планах США отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle. Однако неназванные источники в Вооружённых силах Украины сообщили, что Киеву не нужна такая техника. Как заявили военные, аппарат собьют при первом же вылете.
По информации авторов статьи, Киев теперь стал требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.
Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.