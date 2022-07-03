BI: Киев старается не использовать американские и турецкие БПЛА из-за их неэффективности

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Украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.
BI: Киев старается не использовать американские и турецкие БПЛА из-за их неэффективности
  • AP

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.

Специалисты отмечают неэффективность дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро обнаруживают и ликвидируют.

В материале также говорится о планах США отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle. Однако неназванные источники в Вооружённых силах Украины сообщили, что Киеву не нужна такая техника. Как заявили военные, аппарат собьют при первом же вылете.

По информации авторов статьи, Киев теперь стал требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.

Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.

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