BI: Киев старается не использовать американские и турецкие БПЛА из-за их неэффективности

Украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.

Специалисты отмечают неэффективность дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро обнаруживают и ликвидируют.

В материале также говорится о планах США отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle. Однако неназванные источники в Вооружённых силах Украины сообщили, что Киеву не нужна такая техника. Как заявили военные, аппарат собьют при первом же вылете.

По информации авторов статьи, Киев теперь стал требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar.

Отмечается, что из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.