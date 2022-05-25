РИА Новости: российские средства ПВО уничтожили на Украине около 90 ударных Bayraktar

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС России уничтожены около 90 ударных дронов Bayraktar производства Турции. Это не считая уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, из-за своих размеров и низкой манёвренности эти беспилотники являются простой целью для российских зенитных ракетных комплексов.

Ранее  официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО перехватили четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» в небе над Харьковской областью.

Кроме того, российские средства ПВО сбили пять беспилотников в небе над Херсонской и Харьковской областями.

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