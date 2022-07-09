На Украине предложили изолировать страну от России железным занавесом

Короткая ссылка
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» предложил изолировать Украину от России железным занавесом.

«Железный занавес — обязательно. Мы должны полностью изолироваться от них», — цитирует его ТАСС.

Подоляк отметил, что реализовать эту идею будет сложно и вместе с этим отметил необходимость переориентировать экономику страны только на Европу.

«Мы должны переориентироваться, будет сложно, но технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского», — сказал он.

Советник главы офиса украинского лидера назвал железный занавес одним из условий завершения конфликта на Украине. 

По данным Госпогранслужбы Украины, в 2020 году на границе с Россией было обустроено 12,16 км инженерных заграждений, в том числе противотранспортные рвы с бруствером и рокадная дорога.

До этого сообщалось, что реализацию проекта «Стена» планируется отложить на несколько лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить