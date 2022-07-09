На Украине предложили изолировать страну от России железным занавесом

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» предложил изолировать Украину от России железным занавесом.

«Железный занавес — обязательно. Мы должны полностью изолироваться от них», — цитирует его ТАСС.

Подоляк отметил, что реализовать эту идею будет сложно и вместе с этим отметил необходимость переориентировать экономику страны только на Европу.

«Мы должны переориентироваться, будет сложно, но технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского», — сказал он.

Советник главы офиса украинского лидера назвал железный занавес одним из условий завершения конфликта на Украине.

По данным Госпогранслужбы Украины, в 2020 году на границе с Россией было обустроено 12,16 км инженерных заграждений, в том числе противотранспортные рвы с бруствером и рокадная дорога.

До этого сообщалось, что реализацию проекта «Стена» планируется отложить на несколько лет.