На Украине рассказали о тратах на «стену» с Россией в 2020 году

Короткая ссылка
Украинские власти с начала 2020 года потратили $3,6 млн в рамках проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.
На Украине рассказали о тратах на «стену» с Россией в 2020 году
  • © Tobias Schwarz
  • AFP

Об этом информирует УНН со ссылкой на ответ Госпогранслужбы Украины на соответствующий запрос.

«С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект «Стена» использовано 99 млн гривен (около $3,6 млн), всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен (около $14,8 млн)», — указано в документе.

По данным Госпогранслужбы, в 2020 году на украинско-российской границе было обустроено 12,16 км инженерных заграждений, в том числе противотранспортные рвы с бруствером и рокадная дорога.

В мае в Госпогранслужбе Украины заявили, что реализацию проекта «Стена» планируется отложить на четыре года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить