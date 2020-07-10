На Украине рассказали о тратах на «стену» с Россией в 2020 году

Украинские власти с начала 2020 года потратили $3,6 млн в рамках проекта по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией.

Об этом информирует УНН со ссылкой на ответ Госпогранслужбы Украины на соответствующий запрос.

«С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект «Стена» использовано 99 млн гривен (около $3,6 млн), всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен (около $14,8 млн)», — указано в документе.

По данным Госпогранслужбы, в 2020 году на украинско-российской границе было обустроено 12,16 км инженерных заграждений, в том числе противотранспортные рвы с бруствером и рокадная дорога.

В мае в Госпогранслужбе Украины заявили, что реализацию проекта «Стена» планируется отложить на четыре года.